Daniel Holzer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Holzer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Holzer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Holzer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Holzer 18 Ağustos 1995 tarihinde Ostrava şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Holzer şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Holzer Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP11 Football Agency yapmaktadır. Daniel Holzer, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Slovacko futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Slovacko takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Holzer'nin 1.FC Slovacko ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Daniel Holzer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Holzer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Holzer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Holzer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Banik Ostrava

22 Temmuz 2016 yılında Sparta Prag

14 Temmuz 2017 yılında Fastav Zlin

30 Haziran 2018 yılında Sparta Prag

18 Temmuz 2018 yılında Banik Ostrava

1 Temmuz 2021 yılında Slovacko

Daniel Holzer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Holzer şuan 1.FC Slovacko takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daniel Holzer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Gascontrol Havířov (2001 - 2005)FC Baník Ostrava (2005 - 2012)

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 3 gol atmıştır.

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