Jan Kalabiska kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Kalabiska Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Kalabiska adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Kalabiska Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Kalabiska 22 Aralık 1986 tarihinde Mělník şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jan Kalabiška şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Kalabiska Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Jan Kalabiska, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Slovacko futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Slovacko takımına 30 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Jan Kalabiska'nin 1.FC Slovacko ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jan Kalabiska Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Kalabiska isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Kalabiska Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Kalabiska futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Sokol Libis

1 Temmuz 2008 yılında 1.FK Příbram

1 Temmuz 2009 yılında Graffin Vlasim

1 Ocak 2010 yılında 1. FC Brno

1 Temmuz 2011 yılında FK Senica

5 Şubat 2016 yılında Mlada Boleslav

29 Ocak 2017 yılında Karvina

30 Haziran 2017 yılında Mlada Boleslav

1 Temmuz 2017 yılında Karvina

30 Temmuz 2018 yılında Slovacko

Jan Kalabiska Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Kalabiska şuan 1.FC Slovacko takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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