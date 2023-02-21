Vlasiy Sinyavskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vlasiy Sinyavskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vlasiy Sinyavskiy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vlasiy Sinyavskiy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vlasiy Sinyavskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vlasiy Sinyavskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vlasiy Sinyavskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vlasiy Sinyavskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vlasiy Sinyavskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vlasiy Sinyavskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vlasiy Sinyavskiy 27 Kasım 1996 tarihinde Narva şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vlasiy Sinyavskiy Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trequartista Football Man. yapmaktadır. Vlasiy Sinyavskiy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Slovacko futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Slovacko takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vlasiy Sinyavskiy'nin 1.FC Slovacko ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Vlasiy Sinyavskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vlasiy Sinyavskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Vlasiy Sinyavskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vlasiy Sinyavskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında FC Puuma

1 Temmuz 2015 yılında JK Trans Narva

1 Ocak 2016 yılında Kalju FC

11 Temmuz 2017 yılında JK Viljandi

31 Aralık 2017 yılında Kalju FC

2 Temmuz 2018 yılında FC Flora

8 Şubat 2021 yılında Karvina

1 Temmuz 2022 yılında Slovacko

Vlasiy Sinyavskiy kimdir

Vlasiy Sinyavskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vlasiy Sinyavskiy şuan 1.FC Slovacko takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Narva, JK Trans Narva, TJK Legion, FC Puuma (-2012)

Vlasiy Sinyavskiy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Estonya takımında 8 numaralı formasıyla 8 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U23 takımında 11 numaralı formasıyla 5 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U21 takımında 7 numaralı formasıyla 17 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 2 gol atmıştır.

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Vlasiy Sinyavskiy nereli

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