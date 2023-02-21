Michal Kohut kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Kohut Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Kohut adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Kohut Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Kohut 4 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Michal Kohút şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Kohut Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Michal Kohut, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Slovacko futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Slovacko takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Michal Kohut'nin 1.FC Slovacko ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michal Kohut Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Kohut isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michal Kohut Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Kohut futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Slovacko U19

1 Temmuz 2019 yılında Slovacko

6 Temmuz 2019 yılında Pardubice

31 Aralık 2019 yılında Slovacko

Michal Kohut Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Kohut şuan 1.FC Slovacko takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Michal Kohut Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TJ Kordárna Velká nad Veličkou (2006 - 2013)1.FC Slovácko (2013 - 2019)

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 13 numaralı formasıyla 14 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 11 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U18 takımında 7 numaralı formasıyla 7 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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