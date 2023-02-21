Tomas Frystak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Frystak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Frystak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomas Frystak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tomas Frystak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Frystak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Frystak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Frystak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Frystak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Frystak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Frystak 18 Ağustos 1987 tarihinde Uherské Hradiště şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Fryšták şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Frystak Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Tomas Frystak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Slovacko futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Slovacko takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Tomas Frystak'nin 1.FC Slovacko ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tomas Frystak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Frystak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Tomas Frystak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Frystak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Slovacko B

15 Şubat 2010 yılında Caslav

30 Haziran 2010 yılında Slovacko B

28 Şubat 2011 yılında Sezimovo Usti

30 Haziran 2013 yılında Slovacko B

2 Temmuz 2014 yılında C. Budejovice

30 Haziran 2015 yılında Slovacko B

1 Temmuz 2015 yılında Bohemians 1905

18 Şubat 2020 yılında Banik Sokolov

31 Temmuz 2020 yılında Bohemians 1905

1 Ağustos 2020 yılında FK Senica

29 Temmuz 2021 yılında AS Trencin

3 Ocak 2022 yılında Slovacko

Tomas Frystak kimdir

Tomas Frystak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Frystak şuan 1.FC Slovacko takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TJ Slovácko Vážany (1996 - 1998)
1.FC Slovácko (1998 - 2006)

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Tomas Frystak nereli

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