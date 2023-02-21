Patrik Brandner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Brandner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrik Brandner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrik Brandner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrik Brandner 4 Ocak 1994 tarihinde Drozdov şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Patrik Brandner şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrik Brandner Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nehoda Sport yapmaktadır. Patrik Brandner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Slovacko futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Slovacko takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Patrik Brandner'nin 1.FC Slovacko ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Patrik Brandner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrik Brandner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrik Brandner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrik Brandner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında 1.FK Příbram

3 Ocak 2017 yılında Dukla Prag

15 Şubat 2019 yılında C. Budejovice

1 Temmuz 2022 yılında Slovacko

Patrik Brandner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrik Brandner şuan 1.FC Slovacko takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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TJ Drozdov (2000 - 2003)SK Hořovice (2003 - 2006)1.FK Příbram (2006 - 2013)

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