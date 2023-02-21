Michal Kadlec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Kadlec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Kadlec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Kadlec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Kadlec 13 Aralık 1984 tarihinde Vyškov şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Kadlec Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Michal Kadlec, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Slovacko futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Slovacko takımına 10 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Michal Kadlec'nin 1.FC Slovacko ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michal Kadlec Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

Michal Kadlec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Kadlec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Michal Kadlec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Kadlec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2001 yılında Synot U19

14 Ekim 2001 yılında Synot

31 Ocak 2005 yılında Sparta Prag

27 Ağustos 2008 yılında Leverkusen

31 Aralık 2008 yılında Sparta Prag

1 Ocak 2009 yılında Leverkusen

1 Temmuz 2013 yılında Fenerbahçe

1 Temmuz 2016 yılında Sparta Prag

10 Ağustos 2018 yılında Slovacko

Michal Kadlec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Kadlec şuan 1.FC Slovacko takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Michal Kadlec Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV Alsenborn (1991-1993), 1.FC Kaiserslautern (1993-1998), 1.FC Slovácko (1998-10/2001)

Çek Cumhuriyeti takımında 3 numaralı formasıyla 17 Kasım 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 67 maçta 8 gol atmıştır.

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