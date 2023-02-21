Petr Reinberk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petr Reinberk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Petr Reinberk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Petr Reinberk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Petr Reinberk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petr Reinberk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Petr Reinberk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petr Reinberk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petr Reinberk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petr Reinberk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petr Reinberk 23 Mayıs 1989 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Petr Reinberk şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petr Reinberk Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Slovacko futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Slovacko takımına 1 Ocak 2008 tarihinde katılmıştır. Petr Reinberk'nin 1.FC Slovacko ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Petr Reinberk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petr Reinberk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Petr Reinberk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petr Reinberk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Slovacko

1 Ağustos 2009 yılında Vitkovice

30 Haziran 2010 yılında Slovacko

Petr Reinberk kimdir

Petr Reinberk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petr Reinberk şuan 1.FC Slovacko takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

1.FC Slovácko (1995 - 2007)

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Petr Reinberk nereli

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