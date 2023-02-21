Patrik Simko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Simko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrik Simko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrik Simko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrik Simko 8 Temmuz 1991 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Patrik Šimko şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrik Simko Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HMP Sport MGMT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Slovacko futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Slovacko takımına 18 Ağustos 2013 tarihinde katılmıştır. Patrik Simko'nin 1.FC Slovacko ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Patrik Simko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrik Simko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrik Simko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrik Simko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında MSK Zilina U19

1 Temmuz 2011 yılında 1.HFK Olomouc

18 Ağustos 2013 yılında Slovacko

Patrik Simko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrik Simko şuan 1.FC Slovacko takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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