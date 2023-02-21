Vlastimil Danicek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vlastimil Danicek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vlastimil Danicek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vlastimil Danicek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vlastimil Danicek 15 Temmuz 1991 tarihinde Zlín şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Vlastimil Daníček şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vlastimil Danicek Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nehoda Sport yapmaktadır. Vlastimil Danicek, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Slovacko futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Slovacko takımına 1 Ocak 2010 tarihinde katılmıştır. Vlastimil Danicek'nin 1.FC Slovacko ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vlastimil Danicek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vlastimil Danicek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vlastimil Danicek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vlastimil Danicek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Slovacko

22 Eylül 2014 yılında Karvina

30 Haziran 2015 yılında Slovacko

Vlastimil Danicek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vlastimil Danicek şuan 1.FC Slovacko takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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