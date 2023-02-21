Seung Bin Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Bin Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Seung Bin Kim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Seung Bin Kim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Seung Bin Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Bin Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Seung Bin Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Bin Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seung Bin Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seung Bin Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seung Bin Kim 28 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김승빈 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seung Bin Kim Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Seung Bin Kim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Slovacko futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Slovacko takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Seung Bin Kim'nin 1.FC Slovacko ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Seung Bin Kim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kim.seungkong/

Seung Bin Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seung Bin Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Seung Bin Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seung Bin Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Eonnam HS

1 Mart 2019 yılında Dukla Prag U19

1 Temmuz 2019 yılında Dukla B

1 Eylül 2020 yılında Dukla Prag

1 Ocak 2023 yılında Slovacko

Seung Bin Kim kimdir

Seung Bin Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seung Bin Kim şuan 1.FC Slovacko takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Seoul Oryunam Elementary School (2010-2012),
Mokdong Middle School (2013-2015),
Eonnam High School (2016-2018)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Seung Bin Kim nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Martin Berkovec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Berkovec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Martin Berkovec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Berkovec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dmytro Kapinus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmytro Kapinus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dmytro Kapinus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmytro Kapinus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Davis İkaunieks kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davis İkaunieks Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Davis İkaunieks kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davis İkaunieks Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvan Kovalenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Kovalenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvan Kovalenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Kovalenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!