Seung Bin Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Bin Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seung Bin Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seung Bin Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seung Bin Kim 28 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김승빈 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seung Bin Kim Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Seung Bin Kim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Slovacko futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Slovacko takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Seung Bin Kim'nin 1.FC Slovacko ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Seung Bin Kim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kim.seungkong/

Seung Bin Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seung Bin Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seung Bin Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seung Bin Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Eonnam HS

1 Mart 2019 yılında Dukla Prag U19

1 Temmuz 2019 yılında Dukla B

1 Eylül 2020 yılında Dukla Prag

1 Ocak 2023 yılında Slovacko

Seung Bin Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seung Bin Kim şuan 1.FC Slovacko takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Seoul Oryunam Elementary School (2010-2012),Mokdong Middle School (2013-2015),Eonnam High School (2016-2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.