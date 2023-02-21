Filip Vecheta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Vecheta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Vecheta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Vecheta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Vecheta 15 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Vecheta Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Slovacko futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Slovacko takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Filip Vecheta'nin 1.FC Slovacko ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Filip Vecheta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Vecheta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Vecheta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Vecheta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Slovacko U19

1 Temmuz 2021 yılında Slovacko

Filip Vecheta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Vecheta şuan 1.FC Slovacko takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Filip Vecheta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

1.SC Znojmo (2009 - 2017)1.FC Slovácko (2017 - 2021)

Çek Cumhuriyeti U17 takımında 13 numaralı formasıyla 25 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U16 takımında 13 numaralı formasıyla 18 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

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