Niko Johann Lieber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niko Johann Lieber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niko Johann Lieber adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niko Johann Lieber Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niko Johann Lieber 15 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niko Johann Lieber Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Niko Johann Lieber, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sturm Graz II futbol takımında oynamaktadır. SK Sturm Graz II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Niko Johann Lieber'nin SK Sturm Graz II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Niko Johann Lieber Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niko Johann Lieber isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Niko Johann Lieber Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niko Johann Lieber futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Welzenegg Jgd

1 Ağu 2013 yılında ASV Jgd

1 Ocak 2016 yılında Sturm Altyapı

1 Temmuz 2018 yılında Stmk.-Sturm U15

1 Temmuz 2019 yılında Stmk.-Sturm U16

1 Temmuz 2020 yılında Stmk.-Sturm U18

1 Temmuz 2021 yılında Sturm Graz II

Niko Johann Lieber Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niko Johann Lieber şuan SK Sturm Graz II takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Niko Johann Lieber Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Austria Klagenfurt (2011-)

Avusturya U18 takımında 7 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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