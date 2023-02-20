Omar Bully Drammeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Bully Drammeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Bully Drammeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Bully Drammeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Bully Drammeh 21 Kasım 2002 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Norveç,Gambiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Bully Drammeh Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MaratOn Sports yapmaktadır. Omar Bully Drammeh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vålerenga Fotball futbol takımında oynamaktadır. Vålerenga Fotball takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Omar Bully Drammeh'nin Vålerenga Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Omar Bully Drammeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Bully Drammeh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Omar Bully Drammeh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Bully Drammeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Şubat 2018 yılında Lillestrøm Alt.

12 Şubat 2019 yılında Grorud IL II

1 Ocak 2020 yılında Grorud IL

8 Ocak 2023 yılında Vålerenga

Omar Bully Drammeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Bully Drammeh şuan Vålerenga Fotball takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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