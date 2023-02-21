Ondrej Kricfalusi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Kricfalusi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ondrej Kricfalusi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ondrej Kricfalusi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ondrej Kricfalusi 29 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Ondřej Kričfaluši şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ondrej Kricfalusi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Slavia Prag B futbol takımında oynamaktadır. SK Slavia Prag B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ondrej Kricfalusi'nin SK Slavia Prag B ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Ondrej Kricfalusi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ondrej Kricfalusi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ondrej Kricfalusi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ondrej Kricfalusi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında SK Slavia U19

1 Temmuz 2022 yılında Slavia Prag B

Ondrej Kricfalusi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ondrej Kricfalusi şuan SK Slavia Prag B takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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