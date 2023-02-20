Ousmane Diallo Toure kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ousmane Diallo Toure Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ousmane Diallo Toure adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ousmane Diallo Toure Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ousmane Diallo Toure 12 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ousmane Diallo Toure Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ousmane Diallo Toure, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skeid Oslo futbol takımında oynamaktadır. Skeid Oslo takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ousmane Diallo Toure'nin Skeid Oslo ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Ousmane Diallo Toure Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ousmane Diallo Toure isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ousmane Diallo Toure Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ousmane Diallo Toure futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Mart 2022 yılında Skeid Oslo II

1 Ağustos 2022 yılında Skeid

Ousmane Diallo Toure Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ousmane Diallo Toure şuan Skeid Oslo takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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