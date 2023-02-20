Patrick Metcalfe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Metcalfe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Patrick Metcalfe kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Patrick Metcalfe ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Patrick Metcalfe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Metcalfe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Patrick Metcalfe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Metcalfe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Metcalfe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Metcalfe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Metcalfe 11 Kasım 1998 tarihinde Vancouver, British Columbia şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kanada,Filipinler uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Metcalfe Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Patrick Metcalfe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stabæk Fotball futbol takımında oynamaktadır. Stabæk Fotball takımına 23 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Patrick Metcalfe'nin Stabæk Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Patrick Metcalfe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrick Metcalfe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Patrick Metcalfe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Metcalfe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Nisan 2017 yılında Whitecaps FC 2

1 Ocak 2018 yılında TSS Rovers

1 Ocak 2019 yılında Whitecaps U23

23 Ocak 2020 yılında Vancouver

23 Mart 2022 yılında Stabæk Fotball

Patrick Metcalfe kimdir

Patrick Metcalfe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Metcalfe şuan Stabæk Fotball takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Richmond FC, Fusion FC, Vancouver Whitecaps (2016-2017)

Patrick Metcalfe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kanada U23 takımında 17 numaralı formasıyla 19 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Patrick Metcalfe nereli

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