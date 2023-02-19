Pedro Prado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Prado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Prado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Prado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Prado 26 Nisan 2002 tarihinde Barbacoas şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Nel Prado Ramírez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Prado Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pedro Prado, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orsomarso SC futbol takımında oynamaktadır. Orsomarso SC takımına - tarihinde katılmıştır. Pedro Prado'nin Orsomarso SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pedro Prado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro Prado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pedro Prado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Prado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Prado şuan Orsomarso SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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