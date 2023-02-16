Rian Lopes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rian Lopes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rian Lopes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rian Lopes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rian Lopes 26 Mart 2001 tarihinde Moreira Sales şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Rian Almeida Lopes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rian Lopes Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rian Lopes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santa Cruz Futebol Clube (PE) futbol takımında oynamaktadır. Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımına 25 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Rian Lopes'nin Santa Cruz Futebol Clube (PE) ile sözleşmesi 30 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Rian Lopes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rian Lopes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Rian Lopes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rian Lopes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2019 yılında Alverca U19

1 Nisan 2020 yılında Atlético-GO

26 Şubat 2021 yılında Anápolis

18 Mayıs 2021 yılında Atlético-GO U20

3 Ağu 2021 yılında Kulüpsüz

19 Eylül 2022 yılında Gloria

25 Kasım 2022 yılında Santa Cruz

Rian Lopes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rian Lopes şuan Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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