Rodrigo Battaglia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Battaglia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Battaglia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Battaglia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Battaglia 12 Temmuz 1991 tarihinde Morón şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rodrigo Andrés Battaglia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Battaglia Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Kwan yapmaktadır. Rodrigo Battaglia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mallorca futbol takımında oynamaktadır. Mallorca takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Battaglia'nin Mallorca ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Battaglia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rodribattaglia/

Rodrigo Battaglia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rodrigo Battaglia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Battaglia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Battaglia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Huracán

31 Temmuz 2013 yılında Racing Club

1 Ocak 2014 yılında SC Braga

18 Ağu 2014 yılında Moreirense

31 Aralık 2015 yılında SC Braga

1 Ocak 2016 yılında Rosario Central

30 Haziran 2016 yılında SC Braga

31 Temmuz 2016 yılında Chaves

1 Ocak 2017 yılında SC Braga

1 Temmuz 2017 yılında Sporting CP

27 Ağu 2020 yılında Alavés

30 Haziran 2021 yılında Sporting CP

12 Ağu 2021 yılında Mallorca

30 Haziran 2022 yılında Sporting CP

29 Temmuz 2022 yılında Mallorca

Rodrigo Battaglia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Battaglia şuan Mallorca takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rodrigo Battaglia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club Atletico Almagro

Arjantin takımında 16 numaralı formasıyla 12 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin U20 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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