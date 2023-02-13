Leo Roman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Roman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leo Roman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leo Roman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leo Roman 6 Temmuz 2000 tarihinde Ibiza şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leonardo Román Riquelme şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leo Roman Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Antonio López Management yapmaktadır. Leo Roman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mallorca futbol takımında oynamaktadır. Mallorca takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Leo Roman'nin Mallorca ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Leo Roman Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leo Roman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leo Roman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leo Roman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2018 yılında Sant Rafel

30 Haziran 2019 yılında Penya Deportiva

5 Ağu 2020 yılında RCD Mallorca B

1 Temmuz 2022 yılında Mallorca

Leo Roman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leo Roman şuan Mallorca takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Leo Roman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U21 takımında 23 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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