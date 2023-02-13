Pablo Maffeo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Maffeo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Maffeo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Maffeo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Maffeo 12 Temmuz 1997 tarihinde Sant Joan Despí şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen İspanya,Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pablo Carmine Maffeo Becerra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Maffeo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Agency 4U yapmaktadır. Pablo Maffeo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mallorca futbol takımında oynamaktadır. Mallorca takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pablo Maffeo'nin Mallorca ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Pablo Maffeo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/pablomaffeo

http://instagram.com/pablomaffeo/

Pablo Maffeo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pablo Maffeo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Pablo Maffeo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Maffeo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Espanyol U18

2 Temmuz 2013 yılında Man City U18

1 Temmuz 2015 yılında Man City U21

13 Ocak 2016 yılında Girona FC

30 Haziran 2016 yılında Man City U21

1 Temmuz 2016 yılında Man. City

1 Ocak 2017 yılında Girona FC

30 Haziran 2017 yılında Man. City

31 Temmuz 2017 yılında Girona FC

30 Haziran 2018 yılında Man. City

1 Temmuz 2018 yılında Stuttgart

1 Temmuz 2019 yılında Girona FC

24 Ağu 2020 yılında Stuttgart

8 Eylül 2020 yılında SD Huesca

30 Haziran 2021 yılında Stuttgart

7 Temmuz 2021 yılında Mallorca

30 Haziran 2022 yılında Stuttgart

1 Temmuz 2022 yılında Mallorca

Pablo Maffeo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Maffeo şuan Mallorca takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pablo Maffeo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Levante Las Planas (2002-2003)

İspanya U21 takımında 2 numaralı formasıyla 10 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U16 takımında 2 numaralı formasıyla 5 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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