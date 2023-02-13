Predrag Rajkovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Predrag Rajkovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Predrag Rajkovi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Predrag Rajkovi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Predrag Rajkovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Predrag Rajkovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Predrag Rajkovi

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Predrag Rajkovi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Predrag Rajkovi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Predrag Rajkovi 31 Ekim 1995 tarihinde Negotin şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Sırbistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Предраг Рајковић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Predrag Rajkovi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Mondial AG yapmaktadır. Predrag Rajkovi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mallorca futbol takımında oynamaktadır. Mallorca takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Predrag Rajkovi'nin Mallorca ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Predrag Rajkovi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rajkovicpredrag/

Predrag Rajkoviboyu ve yaşı kaç

Predrag Rajkovi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Predrag Rajkovi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Predrag Rajkovi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Predrag Rajkovi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Jagodina

28 Ağu 2013 yılında Kızılyıldız

29 Ağu 2015 yılında M. Tel Aviv

1 Temmuz 2019 yılında Stade Reims

22 Temmuz 2022 yılında Mallorca

Predrag Rajkovi kimdir

Predrag Rajkovi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Predrag Rajkovi şuan Mallorca takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Hajduk Veljko Negotin (2002-2009), FK Jagodina (2009-2013)

Predrag Rajkovi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan takımında 12 numaralı formasıyla 14 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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Predrag Rajkovi nereli

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