Tino Kadewere kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tino Kadewere Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tino Kadewere kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tino Kadewere ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tino Kadewere kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tino Kadewere Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tino Kadewere

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tino Kadewere adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tino Kadewere Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tino Kadewere 5 Ocak 1996 tarihinde Harare şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Zimbabve uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Philana Tinotenda Kadewere şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tino Kadewere Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P.P.M. yapmaktadır. Tino Kadewere, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mallorca futbol takımında oynamaktadır. Mallorca takımına 29 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Tino Kadewere'nin Mallorca ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tino Kadewere Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tinokadewere/

Tino Kadewereboyu ve yaşı kaç

Tino Kadewere Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tino Kadewere isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 14.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tino Kadewere Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tino Kadewere futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ağu 2015 yılında Djurgården

1 Aralık 2015 yılında Harare City

1 Ocak 2016 yılında Djurgården

27 Temmuz 2018 yılında AC Le Havre

22 Ocak 2020 yılında Olimpik Lyon

23 Ocak 2020 yılında AC Le Havre

30 Haziran 2020 yılında Olimpik Lyon

29 Ağu 2022 yılında Mallorca

30 Haziran 2023 yılında Olimpik Lyon

Tino Kadewere kimdir

Tino Kadewere Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tino Kadewere şuan Mallorca takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Prince Edward School (2011-2014), Harare City (2014-2015)

Tino Kadewere Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Zimbabve takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 3 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tino Kadewere nereli

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