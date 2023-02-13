Matija Nastasi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Nastasi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matija Nastasi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matija Nastasi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matija Nastasi 28 Mart 1993 tarihinde Valjevo şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Sırbistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Матија Настасић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matija Nastasi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LIAN Sports Group yapmaktadır. Matija Nastasi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mallorca futbol takımında oynamaktadır. Mallorca takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Matija Nastasi'nin Mallorca ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matija Nastasi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mnastasic_5/

http://www.facebook.com/Matija.Nastasic.Official

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Matija Nastasi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matija Nastasi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 22.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Matija Nastasi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matija Nastasi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Partizan

1 Ocak 2011 yılında Teleoptik

30 Haziran 2011 yılında Partizan

11 Temmuz 2011 yılında Fiorentina

31 Ağu 2012 yılında Man. City

12 Ocak 2015 yılında Schalke

30 Haziran 2015 yılında Man. City

1 Temmuz 2015 yılında Schalke

21 Ağu 2021 yılında Fiorentina

1 Eylül 2022 yılında Mallorca

Matija Nastasi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matija Nastasi şuan Mallorca takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Matija Nastasi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan takımında 5 numaralı formasıyla 29 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 34 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U21 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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