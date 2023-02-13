Antonio Raillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Raillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Antonio Raillo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Antonio Raillo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Antonio Raillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Raillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Antonio Raillo

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Raillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Raillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Raillo 8 Ekim 1991 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Antonio José Raíllo Arenas şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Raillo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Antonio Raillo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mallorca futbol takımında oynamaktadır. Mallorca takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Antonio Raillo'nin Mallorca ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Antonio Raillo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/a.raillo21/

Antonio Railloboyu ve yaşı kaç

Antonio Raillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Antonio Raillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Antonio Raillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Raillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında CD Pozoblanco

1 Temmuz 2011 yılında Betis B

1 Temmuz 2012 yılında Córdoba CF B

1 Temmuz 2013 yılında RCD Espanyol B

1 Temmuz 2015 yılında Espanyol

27 Ocak 2016 yılında Ponferradina

30 Haziran 2016 yılında Espanyol

1 Temmuz 2016 yılında Mallorca

Antonio Raillo kimdir

Antonio Raillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Raillo şuan Mallorca takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Antonio Raillo nereli

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