Jaume Costa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaume Costa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jaume Costa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jaume Costa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jaume Costa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaume Costa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jaume Costa

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaume Costa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaume Costa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaume Costa 18 Mart 1988 tarihinde Valencia şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jaume Vincent Costa Jordá şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaume Costa Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Toldra Consulting S.L. yapmaktadır. Jaume Costa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mallorca futbol takımında oynamaktadır. Mallorca takımına 7 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jaume Costa'nin Mallorca ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jaume Costa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jaumecosta11

http://www.instagram.com/jaumecosta11/

http://www.facebook.com/jaumecostaoficial

Jaume Costaboyu ve yaşı kaç

Jaume Costa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jaume Costa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 9.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jaume Costa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaume Costa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında V. Mestalla

8 Temmuz 2009 yılında Cádiz CF

30 Haziran 2010 yılında V. Mestalla

3 Ağu 2010 yılında Villarreal CF B

1 Temmuz 2012 yılında Villarreal

13 Ağu 2019 yılında Valencia

20 Temmuz 2020 yılında Villarreal

7 Temmuz 2021 yılında Mallorca

Jaume Costa kimdir

Jaume Costa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaume Costa şuan Mallorca takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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Jaume Costa nereli

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