Dani Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dani Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dani Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dani Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dani Rodriguez 6 Haziran 1988 tarihinde Betanzos şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Daniel José Rodríguez Vázquez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dani Rodriguez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROTIO SPORT yapmaktadır. Dani Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mallorca futbol takımında oynamaktadır. Mallorca takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Dani Rodriguez'nin Mallorca ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dani Rodriguez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/danirodriguez88/

Dani Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dani Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Dani Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dani Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Deportivo B

1 Ağu 2007 yılında Betanzos

30 Haziran 2008 yılında Deportivo B

1 Ağu 2011 yılında UB Conquense

1 Temmuz 2012 yılında Racing Ferrol

1 Temmuz 2015 yılında Racing

24 Temmuz 2016 yılında Albacete

1 Temmuz 2018 yılında Mallorca

Dani Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dani Rodriguez şuan Mallorca takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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