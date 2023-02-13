Amath Ndiaye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amath Ndiaye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amath Ndiaye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amath Ndiaye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amath Ndiaye 16 Temmuz 1996 tarihinde Dakar şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Senegal,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Amath Ndiaye Diedhiou şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amath Ndiaye Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EF11 SL yapmaktadır. Amath Ndiaye, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mallorca futbol takımında oynamaktadır. Mallorca takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Amath Ndiaye'nin Mallorca ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Amath Ndiaye Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/amath_31

http://www.instagram.com/amath31/

Amath Ndiaye Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Amath Ndiaye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Amath Ndiaye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amath Ndiaye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Atl. Madrid U19

1 Temmuz 2015 yılında Atl. Madrid B

1 Temmuz 2016 yılında Atlético Madrid

28 Ağu 2016 yılında CD Tenerife

30 Haziran 2017 yılında Atlético Madrid

10 Ağu 2017 yılında Getafe

5 Ekim 2020 yılında Mallorca

30 Haziran 2021 yılında Getafe

1 Temmuz 2021 yılında Mallorca

Amath Ndiaye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amath Ndiaye şuan Mallorca takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Amath Ndiaye Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Senegal takımında 15 numaralı formasıyla 9 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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