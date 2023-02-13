Dominik Greif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Greif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Greif adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Greif Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Greif 6 Nisan 1997 tarihinde Bratislava şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Aslen Slovakya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Greif Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Dominik Greif, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mallorca futbol takımında oynamaktadır. Mallorca takımına 6 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dominik Greif'nin Mallorca ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Dominik Greif Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dominik_greif/

Dominik Greif Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dominik Greif isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Dominik Greif Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Greif futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Slo. Bratislava

6 Temmuz 2021 yılında Mallorca

Dominik Greif Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Greif şuan Mallorca takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Dominik Greif Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya takımında 23 numaralı formasıyla 7 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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