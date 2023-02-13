Vedat Muriqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vedat Muriqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vedat Muriqi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vedat Muriqi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vedat Muriqi 24 Nisan 1994 tarihinde Prizren şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Aslen Kosova,Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vedat Muriqi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FutureBall yapmaktadır. Vedat Muriqi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mallorca futbol takımında oynamaktadır. Mallorca takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vedat Muriqi'nin Mallorca ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Vedat Muriqi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/MuriqiVedat

http://www.instagram.com/vedatmuriqi/

http://www.facebook.com/vmuriqiofficial/

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Vedat Muriqi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Vedat Muriqi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 17.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Vedat Muriqi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vedat Muriqi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ocak 2013 yılında KF Teuta

4 Ocak 2014 yılında KS Besa

30 Haziran 2014 yılında KF Teuta

19 Ağu 2014 yılında Giresunspor

1 Temmuz 2016 yılında Gençlerbirliği

11 Ocak 2018 yılında Ç. Rizespor

7 Temmuz 2019 yılında Fenerbahçe

15 Eylül 2020 yılında Lazio

31 Ocak 2022 yılında Mallorca

30 Haziran 2022 yılında Lazio

22 Temmuz 2022 yılında Mallorca

Vedat Muriqi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vedat Muriqi şuan Mallorca takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Vedat Muriqi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kosova takımında 18 numaralı formasıyla 9 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 44 maçta 23 gol atmıştır.

Arnavutluk U21 takımında 15 numaralı formasıyla 15 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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