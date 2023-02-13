Clement Grenier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Clement Grenier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Clement Grenier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Clement Grenier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Clement Grenier 7 Ocak 1991 tarihinde Annonay şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Clement Grenier Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Clement Grenier, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mallorca futbol takımında oynamaktadır. Mallorca takımına 3 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Clement Grenier'nin Mallorca ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Clement Grenier Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/clemgrenier

http://www.instagram.com/clementgrenier7/

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http://www.facebook.com/clementgrenierofficiel/?hc_ref=SEARCH&fref=nf

Clement Grenier Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Clement Grenier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 12.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Clement Grenier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Clement Grenier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Olymp. Lyon B

1 Temmuz 2009 yılında Olimpik Lyon

28 Ocak 2017 yılında Roma

30 Haziran 2017 yılında Olimpik Lyon

31 Ocak 2018 yılında Guingamp

24 Temmuz 2018 yılında Rennes

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

3 Mart 2022 yılında Mallorca

Clement Grenier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Clement Grenier şuan Mallorca takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Clement Grenier Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Annonay (1997-2002), Olympique Lyonnais (2002-2008)

Fransa takımında 22 numaralı formasıyla 5 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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