Giovanni Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giovanni Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Giovanni Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Giovanni Gonzalez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Giovanni Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giovanni Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Giovanni Gonzalez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giovanni Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giovanni Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giovanni Gonzalez 20 Eylül 1994 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Uruguay,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Giovanni Alessandro González Apud şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giovanni Gonzalez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Giovanni Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mallorca futbol takımında oynamaktadır. Mallorca takımına 29 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Giovanni Gonzalez'nin Mallorca ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Giovanni Gonzalez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/giovanni_gonzalez.20/

Giovanni Gonzalezboyu ve yaşı kaç

Giovanni Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Giovanni Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Giovanni Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giovanni Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında River Plate

3 Ocak 2018 yılında Peñarol

29 Ocak 2022 yılında Mallorca

Giovanni Gonzalez kimdir

Giovanni Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giovanni Gonzalez şuan Mallorca takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Danubio FC (-2002), River Plate Montevideo

Giovanni Gonzalez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Uruguay takımında 13 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Giovanni Gonzalez nereli

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