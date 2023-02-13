Angel Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angel Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angel Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angel Rodriguez 26 Nisan 1987 tarihinde Santa Cruz de Tenerife şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ángel Luis Rodríguez Díaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angel Rodriguez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emartsoccer yapmaktadır. Angel Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mallorca futbol takımında oynamaktadır. Mallorca takımına 2 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Angel Rodriguez'nin Mallorca ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Angel Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Angel Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Angel Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angel Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında CD Tenerife B

1 Temmuz 2005 yılında CD Tenerife

1 Temmuz 2007 yılında RM Kastilya

31 Aralık 2007 yılında CD Tenerife

1 Ocak 2008 yılında CA Osasuna Prom

30 Haziran 2008 yılında CD Tenerife

1 Temmuz 2010 yılında Elche CF

1 Temmuz 2012 yılında Levante

31 Ocak 2013 yılında Elche CF

30 Haziran 2013 yılında Levante

10 Temmuz 2014 yılında Eibar

13 Temmuz 2015 yılında Real Zaragoza

6 Temmuz 2017 yılında Getafe

2 Temmuz 2021 yılında Mallorca

Angel Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angel Rodriguez şuan Mallorca takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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