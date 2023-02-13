Martin Valjent kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Valjent Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Valjent adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Valjent Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Valjent 11 Aralık 1995 tarihinde Dubnica nad Váhom şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Slovakya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Valjent Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 20 Sport yapmaktadır. Martin Valjent, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mallorca futbol takımında oynamaktadır. Mallorca takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Martin Valjent'nin Mallorca ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Martin Valjent Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/martinvaljent/

Martin Valjent Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Martin Valjent isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Martin Valjent Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Valjent futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Dubnica

5 Temmuz 2013 yılında Ternana

30 Ağu 2017 yılında Chievo Verona

31 Ağu 2017 yılında Ternana U.

30 Haziran 2018 yılında Chievo Verona

20 Ağu 2018 yılında Mallorca

30 Haziran 2019 yılında Chievo Verona

1 Temmuz 2019 yılında Mallorca

Martin Valjent Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Valjent şuan Mallorca takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Martin Valjent Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya takımında 4 numaralı formasıyla 4 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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