İddrisu Baba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İddrisu Baba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İddrisu Baba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İddrisu Baba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İddrisu Baba 22 Ocak 1996 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Gana,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Iddrisu Baba Mohammed şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İddrisu Baba Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LIAN Sports Group yapmaktadır. İddrisu Baba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mallorca futbol takımında oynamaktadır. Mallorca takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. İddrisu Baba'nin Mallorca ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İddrisu Baba Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İddrisu Baba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İddrisu Baba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İddrisu Baba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Mallorca Juv. A

1 Temmuz 2015 yılında RCD Mallorca B

30 Haziran 2016 yılında CD Leganés B

1 Temmuz 2016 yılında RCD Mallorca B

25 Ağu 2017 yılında Barakaldo CF

30 Haziran 2018 yılında RCD Mallorca B

1 Temmuz 2018 yılında Mallorca

İddrisu Baba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İddrisu Baba şuan Mallorca takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

İddrisu Baba Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gana takımında 21 numaralı formasıyla 14 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 0 gol atmıştır.

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