Antonio Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Sanchez 22 Nisan 1997 tarihinde Palma de Mallorca şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Antonio Sánchez Navarro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Sanchez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Antonio Sanchez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mallorca futbol takımında oynamaktadır. Mallorca takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Antonio Sanchez'nin Mallorca ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Antonio Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Antonio Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Antonio Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Mallorca Juv. A

1 Temmuz 2016 yılında RCD Mallorca B

1 Ağu 2016 yılında UD Poblense

30 Haziran 2017 yılında RCD Mallorca B

1 Temmuz 2018 yılında Mallorca

17 Temmuz 2018 yılında Barakaldo CF

30 Haziran 2019 yılında Mallorca

30 Ağu 2019 yılında CD Mirandés

21 Temmuz 2020 yılında Mallorca

Antonio Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Sanchez şuan Mallorca takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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