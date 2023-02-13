Abdon Prats kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdon Prats Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdon Prats kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdon Prats ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Abdon Prats kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdon Prats Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdon Prats

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdon Prats adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdon Prats Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdon Prats 7 Aralık 1992 tarihinde Artà şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Abdón Prats Bastidas şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdon Prats Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eugenio Botas Asesoria Deporti yapmaktadır. Abdon Prats, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mallorca futbol takımında oynamaktadır. Mallorca takımına 4 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Abdon Prats'nin Mallorca ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abdon Prats Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/abdonprats/

Abdon Pratsboyu ve yaşı kaç

Abdon Prats Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Abdon Prats isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Abdon Prats Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdon Prats futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında RCD Mallorca B

23 Ağu 2013 yılında Burgos CF

30 Haziran 2014 yılında RCD Mallorca B

30 Ocak 2015 yılında CD Tenerife

3 Temmuz 2015 yılında CD Mirandés

25 Ocak 2017 yılında Racing

4 Temmuz 2017 yılında Mallorca

Abdon Prats kimdir

Abdon Prats Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdon Prats şuan Mallorca takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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Abdon Prats nereli

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