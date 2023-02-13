Jose Copete kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Copete Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Copete adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Copete Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Copete 10 Ekim 1999 tarihinde Écija şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Manuel Arias Copete şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Copete Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Jose Copete, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mallorca futbol takımında oynamaktadır. Mallorca takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jose Copete'nin Mallorca ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Jose Copete Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/copete_5/

Jose Copete Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jose Copete isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jose Copete Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Copete futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Écija Balompié

4 Ocak 2018 yılında Córdoba CF B

1 Temmuz 2018 yılında FC Villarreal C

1 Temmuz 2019 yılında Villarreal CF B

23 Temmuz 2019 yılında Penya Deportiva

27 Temmuz 2020 yılında Villarreal CF B

1 Temmuz 2021 yılında Ponferradina

1 Temmuz 2022 yılında Mallorca

Jose Copete Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Copete şuan Mallorca takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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