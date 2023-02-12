Manu Morlanes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manu Morlanes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manu Morlanes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manu Morlanes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manu Morlanes 12 Ocak 1999 tarihinde Zaragoza şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Manuel Morlanes Ariño şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manu Morlanes Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Goal Management yapmaktadır. Manu Morlanes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mallorca futbol takımında oynamaktadır. Mallorca takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Manu Morlanes'nin Mallorca ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Manu Morlanes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/mmorlanes

http://www.instagram.com/manu_morlanes/

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Manu Morlanes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Manu Morlanes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Manu Morlanes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manu Morlanes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Villarreal Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Villarr. Juv. A

1 Temmuz 2017 yılında Villarreal CF B

1 Ocak 2019 yılında Villarreal

7 Eylül 2020 yılında UD Almería

30 Haziran 2021 yılında Villarreal

1 Temmuz 2021 yılında UD Almería

7 Temmuz 2021 yılında Villarreal

16 Ağu 2021 yılında Espanyol

30 Haziran 2022 yılında Villarreal

31 Ocak 2023 yılında Mallorca

30 Haziran 2023 yılında Villarreal

Manu Morlanes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manu Morlanes şuan Mallorca takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Manu Morlanes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U21 takımında 16 numaralı formasıyla 10 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 8 numaralı formasıyla 14 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 8 numaralı formasıyla 23 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 3 gol atmıştır.

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