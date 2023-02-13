Dennis Hadzikadunic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dennis Hadzikadunic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dennis Hadzikadunic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dennis Hadzikadunic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dennis Hadzikadunic 9 Temmuz 1998 tarihinde Malmö şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Bosna-Hersek,İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Dennis Hadžikadunić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dennis Hadzikadunic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FM11 yapmaktadır. Dennis Hadzikadunic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mallorca futbol takımında oynamaktadır. Mallorca takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dennis Hadzikadunic'nin Mallorca ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dennis Hadzikadunic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dennis Hadzikadunic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dennis Hadzikadunic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dennis Hadzikadunic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2014 yılında Malmö U19

10 Ekim 2016 yılında Malmö FF

22 Ocak 2018 yılında Trelleborg

11 Temmuz 2018 yılında Malmö FF

12 Temmuz 2018 yılında Rostov

11 Mart 2022 yılında Malmö FF

31 Aralık 2022 yılında Rostov

18 Ocak 2023 yılında Mallorca

30 Haziran 2023 yılında Rostov

Dennis Hadzikadunic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dennis Hadzikadunic şuan Mallorca takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dennis Hadzikadunic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

BK Olympic (-2012), Malmö FF (2012-2017)

Bosna-Hersek takımında 3 numaralı formasıyla 11 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 3 numaralı formasıyla 23 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 5 numaralı formasıyla 9 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U18 takımında 5 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 4 numaralı formasıyla 25 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 4 numaralı formasıyla 27 Nisan 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.