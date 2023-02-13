Kang İn Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kang İn Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kang İn Lee kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kang İn Lee ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kang İn Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kang İn Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kang İn Lee

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kang İn Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kang İn Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kang İn Lee 19 Şubat 2001 tarihinde Incheon şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Güney Kore uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı 이강인 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kang İn Lee Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INTEGRAL ADVISING FOOTBALL S.L yapmaktadır. Kang İn Lee, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mallorca futbol takımında oynamaktadır. Mallorca takımına 30 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Kang İn Lee'nin Mallorca ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kang İn Lee Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kanginleeoficial/

Kang İn Leeboyu ve yaşı kaç

Kang İn Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kang İn Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 12.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 20.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kang İn Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kang İn Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Incheon Flyings

1 Temmuz 2011 yılında Valencia Alt.

1 Temmuz 2017 yılında Valencia U19

1 Ocak 2018 yılında V. Mestalla

30 Ocak 2019 yılında Valencia

30 Ağu 2021 yılında Mallorca

Kang İn Lee kimdir

Kang İn Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kang İn Lee şuan Mallorca takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Incheon United U12 (2009-2010),
Incheon Flyings FC (2011),
FC Valencia (2011-2018)

Kang İn Lee Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore takımında 18 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U23 takımında 13 numaralı formasıyla 15 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U20 takımında 10 numaralı formasıyla 11 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 3 gol atmıştır.

Güney Kore U19 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 4 gol atmıştır.

Güney Kore Olimpiyat takımında 8 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kang İn Lee nereli

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