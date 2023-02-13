İnigo Ruiz De Galarreta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İnigo Ruiz De Galarreta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İnigo Ruiz De Galarreta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İnigo Ruiz De Galarreta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İnigo Ruiz De Galarreta 6 Ağu 1993 tarihinde Donostia-San Sebastián şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Iñigo Ruiz de Galarreta Etxeberria şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İnigo Ruiz De Galarreta Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GLOBAL ASES yapmaktadır. İnigo Ruiz De Galarreta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mallorca futbol takımında oynamaktadır. Mallorca takımına 1 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. İnigo Ruiz De Galarreta'nin Mallorca ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İnigo Ruiz De Galarreta Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İnigo Ruiz De Galarreta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İnigo Ruiz De Galarreta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İnigo Ruiz De Galarreta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Bilbao Juv. A

1 Temmuz 2011 yılında Bilbao Athletic

18 Mart 2013 yılında Athletic

6 Ağu 2013 yılında CD Mirandés

30 Haziran 2014 yılında Athletic

12 Ağu 2014 yılında Real Zaragoza

30 Haziran 2015 yılında Athletic

11 Ağu 2015 yılında CD Leganés

30 Haziran 2016 yılında Athletic

12 Temmuz 2016 yılında CD Numancia

17 Temmuz 2017 yılında Barcelona B

7 Ağu 2018 yılında Las Palmas

1 Eylül 2019 yılında Mallorca

2 Eylül 2019 yılında Las Palmas

21 Temmuz 2020 yılında Mallorca

İnigo Ruiz De Galarreta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İnigo Ruiz De Galarreta şuan Mallorca takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.