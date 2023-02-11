Rodrigo Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Gonzalez 4 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rodrigo Alejandro González Fernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Gonzalez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rodrigo Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Chacarita Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Chacarita Juniors takımına 25 Haziran 2021 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Gonzalez'nin CA Chacarita Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rodrigo Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Haziran 2021 yılında Chacarita Jrs

Rodrigo Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Gonzalez şuan CA Chacarita Juniors takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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