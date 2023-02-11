Tobias Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Fernandez 15 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Fernandez Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tobias Fernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Chacarita Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Chacarita Juniors takımına 10 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Tobias Fernandez'nin CA Chacarita Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tobias Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tobias Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tobias Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Vélez II

28 Ocak 2022 yılında Almirante Brown

5 Haziran 2022 yılında Vélez II

10 Haziran 2022 yılında Chacarita Jrs

31 Aralık 2023 yılında Vélez II

Tobias Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Fernandez şuan CA Chacarita Juniors takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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