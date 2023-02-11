Tobias Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tobias Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tobias Fernandez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Tobias Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tobias Fernandez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Fernandez 15 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Fernandez Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tobias Fernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Chacarita Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Chacarita Juniors takımına 10 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Tobias Fernandez'nin CA Chacarita Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tobias Fernandezboyu ve yaşı kaç

Tobias Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tobias Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Tobias Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Vélez II

28 Ocak 2022 yılında Almirante Brown

5 Haziran 2022 yılında Vélez II

10 Haziran 2022 yılında Chacarita Jrs

31 Aralık 2023 yılında Vélez II

Tobias Fernandez kimdir

Tobias Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Fernandez şuan CA Chacarita Juniors takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tobias Fernandez nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son Haberler
Diego Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Diego Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Facundo Silvera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Silvera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Facundo Silvera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Silvera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luca Falabella kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Falabella Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luca Falabella kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Falabella Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Enzo Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Ortiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Enzo Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Ortiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Çok Okunanlar
Domuz damı tahkimatı nedir, nasıl yapılır, ne işe yarar, nerelerde kullanılır?
Domuz damı tahkimatı nedir, nasıl yapılır, ne işe yarar, nerelerde kullanılır?
Rönesans Rezidansı mimarı Mehmet Yaşar Coşkun kimdir? Şirketin ortakları kimlerdir tutuklandı mı?
Rönesans Rezidansı mimarı Mehmet Yaşar Coşkun kimdir? Şirketin ortakları kimlerdir tutuklandı mı?
Güngör Yavuzaslan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Gazetci Güngör Yavuzaslan'ın biyografisi
Güngör Yavuzaslan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Gazetci Güngör Yavuzaslan'ın biyografisi
Yasin Erçağlayan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? CNN Türk Spikeri Yasin Erçağlayan'ın biyografisi
Yasin Erçağlayan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? CNN Türk Spikeri Yasin Erçağlayan'ın biyografisi
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?