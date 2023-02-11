Roque Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roque Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roque Ramirez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roque Ramirez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roque Ramirez 16 Ağu 1999 tarihinde Margarita şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Roque Leonardo René Ramírez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roque Ramirez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TUTE PEIRANO yapmaktadır. Roque Ramirez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de Rafaela futbol takımında oynamaktadır. Atlético de Rafaela takımına 3 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Roque Ramirez'nin Atlético de Rafaela ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Roque Ramirez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Roque Ramirez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roque Ramirez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roque Ramirez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Rafaela II

3 Eylül 2020 yılında Rafaela

4 Şubat 2022 yılında River Plate

31 Aralık 2022 yılında Rafaela

Roque Ramirez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roque Ramirez şuan Atlético de Rafaela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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