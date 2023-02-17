Santiago Rosales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Rosales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Santiago Rosales kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Santiago Rosales ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Santiago Rosales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Rosales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Rosales adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Rosales Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Rosales 22 Mart 1995 tarihinde Mar del Plata şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Santiago José Rosales şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Rosales Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OLLER GROUP yapmaktadır. Santiago Rosales, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Mitre futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Mitre takımına 7 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Santiago Rosales'nin Club Atlético Mitre ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Santiago Rosalesboyu ve yaşı kaç

Santiago Rosales Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Rosales isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Santiago Rosales Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Rosales futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Aldosivi

20 Temmuz 2016 yılında Racing Club

1 Ocak 2018 yılında Olimpia

31 Temmuz 2018 yılında Racing Club

1 Ağu 2018 yılında Gimnasia

30 Haziran 2019 yılında Racing Club

4 Temmuz 2019 yılında Patronato

30 Haziran 2020 yılında Racing Club

8 Ağu 2020 yılında Central Córdoba

7 Ağu 2021 yılında CA Mitre

Santiago Rosales kimdir

Santiago Rosales Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Rosales şuan Club Atlético Mitre takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Santiago Rosales nereli

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