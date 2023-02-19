Sebastian Ruiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Ruiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Ruiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Ruiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Ruiz 14 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Sebastían Ruíz Ocampo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Ruiz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sebastian Ruiz, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tigres FC futbol takımında oynamaktadır. Tigres FC takımına - tarihinde katılmıştır. Sebastian Ruiz'nin Tigres FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebastian Ruiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Ruiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Ruiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Ruiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Ruiz şuan Tigres FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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