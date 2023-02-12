Thomas Obrien kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Obrien Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Obrien adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Obrien Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Obrien 7 Ağu 1991 tarihinde Dunfermline şehrinde doğmuştur. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Obrien Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thomas Obrien, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arbroath FC futbol takımında oynamaktadır. Arbroath FC takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Thomas Obrien'nin Arbroath FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Thomas Obrien Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Thomas Obrien isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thomas Obrien Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Obrien futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Cowdenbeath U20

1 Temmuz 2009 yılında Kelty Hearts

30 Haziran 2010 yılında Cowdenbeath U20

1 Temmuz 2010 yılında Cowdenbeath FC

1 Şubat 2011 yılında Kelty Hearts

1 Mayıs 2011 yılında Cowdenbeath FC

1 Temmuz 2015 yılında Forfar Athletic

1 Temmuz 2017 yılında Arbroath

Thomas Obrien Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Obrien şuan Arbroath FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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