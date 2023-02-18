Uros Kitanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Kitanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uros Kitanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Uros Kitanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Uros Kitanovic 11 Nisan 2004 tarihinde Niš şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Урош Китановић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Uros Kitanovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Uros Kitanovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Nis U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Nis U19 takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Uros Kitanovic'nin FK Radnicki Nis U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Uros Kitanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Uros Kitanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Uros Kitanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Uros Kitanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Kızılyıldız U19

25 Ocak 2022 yılında Radn. Nis U19

Uros Kitanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Uros Kitanovic şuan FK Radnicki Nis U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.